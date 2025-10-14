５人組の人気グループ、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五（４３）が１４日、一般女性と結婚を、ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの公式ホームページを通じて発表した。ＳＵＰＥＲ−は、２００４年に関ジャニ∞としてＣＤデビュー。同グループの現役メンバーでは、今年２月に大倉忠義（当時３９）が一般女性との結婚を発表したばかり。旧ジャニーズのＳＴＡＲＴＯ社では、独立、結婚が相次いでいる。【２５年もＳＴＡ