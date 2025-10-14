東京・墨田区のガラス工芸店で火事があり、女性2人がけがをして病院に搬送されました。14日午後0時半ごろ、墨田区墨田のガラス工芸店で火が出ていると119番通報がありました。現場はガラスの加工が行われている3階建ての作業場で、1階と2階が燃えましたが、約1時間半後に消し止められました。この火事で、50代の女性が避難する際に3階から飛び降りてけがをするなど、女性2人が病院に搬送されましたが命に別条はないということです