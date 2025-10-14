ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦）が１３日（日本時間１４日）にミルウォーキーで行われ、ドジャースがブルワーズに２―１で逃げ切り、先勝した。ブルワーズは２点を追う９回に２番手で登板した佐々木を攻略。四球と二塁打で一死二、三塁とし、１番のチョウリオの中犠飛で１点差に迫った。続くイエリチも四球を選んで二死一、三塁となったところで佐々木は降板。代わったトライネンからコントレラスも四球を奪い、二死満塁