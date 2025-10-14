ロッテは14日、ネフタリ・ソト内野手が13日、タイロン・ゲレーロ投手が10日に帰国していたことを発表した。ソトは移籍2年目の今季、102試合に出場して、打率.230、13本塁打、44打点の成績を残し、3年ぶりに復帰したゲレーロは21試合に登板して防御率6.14だった。