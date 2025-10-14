STARTO ENTERTAINMENTは14日、人気アイドルグループSUPER EIGHTの村上信五（43）が結婚したことを発表した。お相手は一般女性。2月に結婚を発表した大倉忠義（40）に続いて、グループの現役メンバーでは2人目の既婚者となる。以下は発表全文。＜全文＞錦秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます。まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました