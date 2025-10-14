【モデルプレス＝2025/10/14】フリーアナウンサーの新井恵理那が10月13日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの親子ショットを公開した。【写真】新井恵理那「2人ともすくすく育ってる」子どもたちとのUSJ満喫ショット◆新井恵理那、子ども2人との親子ショット公開以前から大阪・関西万博に行くことを楽しみにしていたという新井。「ちょうど出産時期と重なってなかなか行けなくて、涼しくなったら行こう