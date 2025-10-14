オアシスのリアム・ギャラガー（53歳）に初孫が誕生した。1998年に関係を持った歌手リサ・ムーリッシュとの娘であるモリー（27歳）が10月11日、サッカー選手の恋人ナサニエル・フィリップスとの間に第1子となるルディくんが誕生したことをインスタグラムで報告した。リアムは2番目の妻パッツィ・ ケンジットとの結婚中に関係を持った、リサとの娘であるモリーには、20歳になるまで父親として関わることはなかったが、モリーが妊娠