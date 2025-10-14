日清食品は10月27日、「世界のカップヌードル」の新作「カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味」を発売する。価格は236円（税別）。“世界のおいしいを、お届け！” がコンセプトの「世界のカップヌードル」シリーズは、世界各国で親しまれている料理を素材やレシピにこだわって再現した商品。今回登場する「ペルー式チキンのクリーム煮込み味」は、チキンのうまみ、黄色唐辛子とオリーブの風味をきかせたエキゾチック