今日14日(火)午後の中国地方は、秋雨前線の影響で雨が降り、局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。道路の冠水や低い土地の浸水など、ご注意ください。また、19日(日)に前線が南下した後は、中国地方はこの時期らしい秋の空気に覆われる見込みです。季節外れの暑さから一転し、秋の気配が感じられるでしょう。来週は昼間も長袖の出番が増える見込みです。明日15日(水)未明まで雨や雷雨激しく降る所も今日14日(火)午後、山