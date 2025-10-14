巨人・長野久義外野手が１４日、都内のホテルで現役引退会見を行い、坂本勇人内野手への思いを語った。長野が２０１０年に入団してから、「サカチョーコンビ」で数々の功績を残してきた。「ルーキーだったときにキャンプの部屋が隣でいろいろ教えてもらって、公私ともに一緒に過ごしましたし、野球選手としてすごく尊敬する部分もたくさんあります。僕にはなかった努力の才能を勇人は持ってるなと感じました」と盟友への率直な