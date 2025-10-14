１４日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことを報じた。コメンテーターとして出演した元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏はＭＣの宮根誠司氏に「２６年続いた自公の連立があっさりと解消。自民党の中でも公明党さんがいないと自分の選挙がどうなるかという人と、公明党さんがいなくなったんで政策とか進めやすくなったという人