サッカーＪ１東京Ｖは１４日、今節の新潟戦（１８日・味スタ）に向けて全体練習を行った。中断前の湘南戦では１―０で勝利し、降格圏内との勝ち点差を「８」に広げて、残り５試合を迎える。ただ２年連続Ｊ１残留はまだ決まっていないだけに、主将ＭＦ森田晃樹は「まずは残留を絶対に成し遂げないといけない。そこは意識して、目の前の試合に勝つ気持ちで、もう最後は気持ちだと思うんですよね。湘南戦も見れば分かると思います