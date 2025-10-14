香川県庁 こども家庭庁は11月を「秋のこどもまんなか月間」と定めています。香川県が2025年11月に児童虐待防止の広報・啓発活動を行います。 11月上旬に児童虐待防止推進・女性に対する暴力をなくす運動のパネル展や、児童虐待・DV防止等啓発街頭キャンペーンを行います。 11月21日から25日の5日間、高松シンボルタワーを「児童虐待防止」のテーマカラーのオレンジ色と「女性に対する暴力根絶」