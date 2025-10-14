【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.187】「私は小さい頃から犬と暮らしていて、猫とは接することはほぼありませんでした。でも、19年前に1匹の子猫と出会ってから、猫のいない生活は考えられない人間になったんです（笑）」そう話す飼い主さんは（@LUPANYAN）は2025年1月、右の前後ろ足に痛々しい怪我を負った子猫を保護。最期を看取るつもりで保護をしましたが、子猫は奇跡のV字復活を果たし、家猫ライ