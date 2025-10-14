「オリックス（バファローズ）の宮城投手が『うでタイプ』なので、フォームを真似して投げたら、ちゃんと球速が上がりました！」 【写真】鴻江寿治氏の指導を受ける今井達也投手や種市篤暉投手、隅田知一郎投手など10月12日に放送された『スクール革命！』（日本テレビ系）は、読書の秋と題して大型書店の裏側に潜入したり、一風変わった気鋭の書店の魅力が紹介された。 出演者が「最近読んだ本」を紹介するコーナー