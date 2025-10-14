MeganeX 8K Mark II Shiftallは、超軽量VRヘッドセット「MeganeX superlight 8K」のバージョンアップ版となる新モデル「MeganeX 8K Mark II」を発表。予約受付を開始した。発送開始は2025年12月を予定。先行予約特典として、3年保証(標準1年+延長2年)が付属する。価格は249,900円。 なお、同時発表した新VRコントローラー「GripVR」、もしくは「FlipVR」と同時購入の際には、セット購入特典としてVRコン