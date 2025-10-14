TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が14日、自身のインスタグラムを更新し、11日に進行役を務めた「キングオブコント2025」での衣装姿を公開した。「キングオブコント202518代目キングが決まりました」と書き出し、「初めての決勝、帰ってきた決勝、リベンジの決勝…10組10色それぞれのヒストリーを背負ったファイナリストの皆さん。およそ5分間に込められた熱いコント愛は今年も記憶に残る笑いばかり！」とコント芸人の頂点