14日の東京株式市場で、日経平均株価は政局の不透明感への警戒から大きく値を下げました。14日の終値です。先週10日金曜日より1241円安い、4万6847円で取引を終えています。担当者「政局の方、不透明感から売りがでている感じだと思います」「（値動き）激しいんですよね。けっこう上下していましてね」先週10日に公明党が連立政権から離脱を決めたことで、東京株式市場は政局の流動化を警戒し、幅広い銘柄で売りが入りました。午