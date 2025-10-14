今回紹介するのは、siropさん投稿の『【スプラトゥーン】キューバンボム作ってみた。制作編 How to make Suction Bomb #DIY #splatoon3 #3dprinting』という動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）伸びんかった【スプラトゥーン】キューバンボム作ってみた。制作編 How to make Suction Bomb #DIY #splatoon3 #3dprintingインクを塗って戦う大人気ゲーム『スプラトゥーン』。投稿者のZEROLABさんが、投げると壁や地面に