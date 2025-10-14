À¨¤¤¿ÈÄ¹º¹¡Ä¹ë²Ú¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¹á¹Á½Ð¿È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¥¸¥ã¥Ã¥­¡¼¡¦¥Á¥§¥ó(71)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥¹¥¿¡¼Ã£¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖHa ha! Long time no see! ÒýÒý¡¤¹¥µ×ÉÔ¸«¡ª(¤ä¤¢¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¡ª)¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNBAÁª¼ê¤ÎÕ­ÌÀ(¥ä¥ª¡¦¥ß¥ó¡¢45)¤µ¤ó¤È¥·¥ã¥­¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë(53)¤µ¤ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¼ç¾­¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à(50)¤µ¤ó¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡£