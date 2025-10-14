浜松市内の障害者向けグループホームで暮らす50代男性を椅子に縛ったり、足蹴りするなどの暴行を加えたとして、この施設で働いていた自称介護福祉士の女ら2人が警察に逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区佐鳴台の介護職員の男(47)と浜松市中央区和地山の自称介護福祉士の女(74)の2人です。介護職員の男は、2025年3月18日夜9時頃、浜松市中央区内の障害者向けグループホームで、こ