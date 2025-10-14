SNSで知り合った人物に株式投資を勧められ、静岡県東伊豆町の80代の男性が9800万円をだまし取られる詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは、東伊豆町に1人で住む無職の80代の男性です。 警察によりますと、男性は2025年8月、LINEを通じて知り合った人物から、株式投資を勧められ、9月下旬までの間に十数回にわたって、指定されたネットバンキングの口座に現金合わせて9800万円を振り込み、だまし取られました。 男性が注文キ