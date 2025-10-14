ラッパー・呂布カルマ（42）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新。13日に閉幕した大阪・関西万博に行けなかったことへの“後悔”をつづった。184日間の会期を経て、熱狂のうちに幕を閉じた万博。呂布は「結局行けなかった」といい、そこから得た学びとして「行きたい場所、会いたい人には後回しにせず人任せにせず自分ですぐ行動しなくちゃいけない」とつづった。また「半年もあるし、あわよくば仕事で行けるかな〜とか