ロッテは１４日、吉川悠斗投手、池田来翔内野手、安田尚憲内野手、山口航輝外野手の４選手が１６日から宮崎フェニックス・リーグメンバーに合流することになったと発表した。池田、安田、山口の３人はこの日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで行われた秋季練習で、居残りで特打を行った。サブロー監督は「安田がホームランを１本も打ってないから、そこで打ってこいっていう意味もありますし。今やってる走塁練習を実戦でどれだけで