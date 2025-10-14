「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１４日、江戸川）上原崚（３０）＝東京・１２５期・Ａ２＝が初日４Ｒで２コース差しを決めて、２回目のＧ２挑戦で初勝利を挙げて水神祭を行った。「素直にうれしいです。淡水だけど、水はしょっぱかったです。今節はまず１勝できたので、準優、優出してアピールし続けたいです」と笑顔で喜んだ。７月のボートレース甲子園（びわこ）でＧ２で初出場を果たしたものの、節間で勝