人気アイドルグループSUPER EIGHTの村上信五さん（43）が結婚を発表しました。村上さんは所属事務所のホームページで結婚を報告しました。「錦秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます。まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました。お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです。SUPER EIGHTの一員として横に寄り添い、