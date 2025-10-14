2023年、長野・中野市で4人を殺害した青木政憲被告に、長野地裁は死刑判決を言い渡しました。死刑が言い渡されたのは、中野市の青木政憲被告です。起訴状などによりますと、2023年5月、散歩中の女性2人と駆けつけた警察官2人をナイフや猟銃で殺害したとされています。14日午後1時半に始まった公判で、裁判長は主文を後回しにし、最後に死刑を言い渡しました。判決理由では被告の完全責任能力を認め、「妄想症が動機の形成に影響し