【第７１代横綱鶴竜力三郎の軌跡一生懸命・音羽山親方自伝（１９）】２０１８年３月の春場所で通算４度目、５月の夏場所では５度目の賜杯を抱き、初めて２場所連続優勝を達成しました。今だから言えることですが、連覇がかかっていた夏場所の後半３日間ぐらいは、３８度の熱を出していたんです。相撲は何とか取れる状態だったので、薬を飲みながら土俵に上がっていた。ただ、このことは師匠の井筒親方（元関脇逆鉾）には黙って