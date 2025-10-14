ＡＲアドバンストテクノロジ [東証Ｇ] が10月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年8月期の連結経常利益は前の期比73.4％増の7.7億円に拡大し、26年8月期も前期比23.6％増の9.6億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は7円とし、11月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は5.0％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の