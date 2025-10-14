香川県オリジナルのマダイ「オリーブマダイ」 香川県オリジナルの「オリーブマダイ」の販売が18日から始まります。 オリーブマダイは、香川県産オリーブの葉が主原料の餌を出荷直前に一定期間以上与えた養殖のマダイです。身の歯切れがよく、臭みが少ないことが特徴です。ブリ、ハマチに続くオリーブのブランド魚として注目されています。 2025年は東かがわ市の養殖業者が1万尾を出荷予定