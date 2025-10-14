中野市でおととし、男女4人が殺害された事件の裁判員裁判で、長野地裁は14日、被告の34歳の男に死刑判決を言い渡しました。死刑判決を言い渡されたのは殺人と銃刀法違反の罪に問われている中野市江部の農業青木政憲被告（34）です。青木被告はおととし5月、散歩中だった女性2人と通報を受けて駆け付けた男性警察官2人をナイフやハーフライフル銃で殺害した罪などに問われています。長野地裁の坂田正史裁判長は、「被告は完全