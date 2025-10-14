2022年に配信されたコミック【パートママたちの攻防】。読者からは「用事があるからって何で断らないのかな？」「土日休みたいならデスクワークを選べばいいのに」と、意見が寄せられました。ただ、「デスクワークの求人はなかなか無い」という読者も。近所のスーパーでパートタイムで働く芽衣子。その中にある困った同僚がひとり…。子どもを理由にシフト変更をお願いしてくるが、実はその理由は嘘ばかりなのだ。責任感のない同僚