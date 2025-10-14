【これからの見通し】リスク警戒がどこまで続くか 米通商代表部による301条に基づく調査に中国政府が対抗する姿勢を示したことで、米中関係の悪化リスクが広がり、午後に入ってリスク警戒の動きが強まった。この流れがこの後どこまで続くのかがポイントとなる。 先週末にトランプ大統領が追加関税賦課を含む厳しい姿勢を示した後、自身のSNSで中国との関係はうまくいっていると、自身の姿勢を軟化させたことで、警戒感がや