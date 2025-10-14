ＮＹ原油時間外取引リスク警戒が売り誘う 東京時間15:52現在 ＮＹ原油先物NOV 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.12（-0.37-0.62%） 米中関係の悪化を受けたリスク警戒の動きと、需要減退への警戒感が売りを誘い、午前の59.80ドル前後から59.00ドル台を一時付けた。