ＮＹ金時間外取引史上最高値更新から一転して下げる 東京時間15:54現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4118.90（-14.10-0.34%） リスク警戒の動きもあって、週明けの3960ドル台からの上昇が続き、先週の高値を超えて史上最高値をまたも更新する形で、午後に入って4190.90ドルまで上昇も、その後4106ドルまで下げている。