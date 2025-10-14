ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五が１４日、所属事務所の公式サイトなどで結婚を発表した。グループでは、今年２月に結婚発表した大倉忠義に次いで２人目の既婚者となり、慶事が続いている。グループは昨年、デビュー２０周年を迎えた。今年２月には、大倉が結婚と第１子を授かったことを発表。村上もこの日、一般女性とのゴールインを報告。節目を経て、グループ内で結婚発表が続いている。村上は、所属事務所「ＳＴＡＲＴ