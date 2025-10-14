大阪・関西万博は閉幕から一夜明けた14日、早くも各パビリオンで撤収、解体作業がスタート。トラックがパビリオン前に並び、展示品や机、イスなどを運び出すスタッフの姿が見られた。バングラデシュのスタッフ6人は正午頃から作業開始。30代男性は「あとちょっと、頑張ります」とニンマリ。ガードマンの20代男性は「11月いっぱいまで撤収作業にかかると聞いてます。まだ、ボクの万博は終わってません」と苦笑いした。会場最