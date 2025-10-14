自民党、日本維新の会とともに高校授業料の無償化で合意した公明党の連立離脱について、阿部俊子文部科学大臣は14日、記者会見で「3党の党首が政党として合意したもので、連立離脱で協議が進まなくなるという話ではないのではないか」と述べました。また、阿部大臣は「私としては受験生や高校生の皆様が不利益を被ることなく、安心して進路選択ができるよう協議が進められることを期待している」とも話しました。