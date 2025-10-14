Ｄ＆Ｍカンパニー [東証Ｇ] が10月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比5.8％減の8100万円に減ったが、通期計画の2億2900万円に対する進捗率は35.4％に達し、前年同期の28.7％も上回った。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の19.7％→12.2％に大幅低下した。 株探ニュース