自民党はさきほどから「両院議員懇談会」を開催し、高市総裁が公明党が連立離脱にいたった経緯などについて説明しているものとみられます。自民党本部から中継です。「両院議員懇談会」は自民党本部8階のホールでいまもおこなわれています。高市総裁は会場に入る際、笑顔をみせていましたが、高市氏に近い議員の1人は開始前、「執行部批判の声が上がるかもしれない」と不安を覗かせていました。「懇談会」は午後3時すぎから始まり