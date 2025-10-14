SUPER EIGHTの村上信五さんが、「STARTO ENTERTAINMENT」社の公式サイトで結婚を発表しました。【写真を見る】【 村上信五 】結婚を発表「お相手は一般の方」「今後も楽しんでいただけるよう一生懸命努力いたします」公式サイトで、村上信五さんは「錦秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます。まもなく芸能活動３０年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりま