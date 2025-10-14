STARTOENTERTAINMENTは14日、人気アイドルグループSUPEREIGHTの村上信五（43）が結婚したことを発表した。お相手は一般女性。2月に結婚を発表した大倉忠義（40）に続いて、グループの現役メンバーでは2人目の既婚者となる。STARTOENTERTAINMENT所属タレントの結婚発表は今年で3人目。1月3日にWEST.桐山照史（36）が、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（37）との結婚を発表。2月24日にはSUPEREIGHTの大倉忠義（40