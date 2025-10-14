B1ÅìÃÏ¶è¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï10·î14Æü¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤ÎÉé½ý¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¸½ºß32ºÐ¤Î¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤Ï208¥»¥ó¥Á110¥­¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤È¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤ËºßÀÒ¤·¡¢NBA¤ÇÄÌ»»8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢D¥êー¥°¡Ê¸½G¥êー¥°¡Ë¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë½éÍèÆü¤·¤¿¡£±§ÅÔµÜ¤Ë¤Ï2022－23¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Ë²ÃÆþ