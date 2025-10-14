（台北中央社）台湾プロ野球は13日、台湾シリーズ進出を懸けたプレーオフ4戦目が南部・高雄市の澄清湖野球場で行われ、古久保健二監督率いる楽天モンキーズが統一ライオンズを4―3で下した。平野恵一監督が指揮を執る中信ブラザーズと台湾シリーズで年間優勝を争うことが決まった。1990年に始まった同シリーズで日本人監督対決が行われるのは初めて。中信は後期優勝し年間勝率が1位だったため、台湾シリーズへの出場が確定していた