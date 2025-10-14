（大阪中央社）大阪・関西万博が13日閉幕し、台湾が民間企業「玉山デジタルテック」名義で出展した「テックワールド館」も幕を下ろした。184日間の会期中の来館者数は延べ110万人を超えた。同社の黄志芳（こうしほう）名誉会長は、同パビリオンで掲げた「共に良くなる」の精神は「引き続き世界各地で継承され、輝いていく」と話した。台湾は博覧会国際事務局（BIE）に加盟しておらず、「台湾」名義での参加はできないため、経済部