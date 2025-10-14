富士山マガジンサービスがこの日の取引終了後、２５年１２月期の配当予想を期末一括２１円から３０円（前期１６円）へ増額修正した。１０月１６日付で名古屋証券取引所メイン市場に重複上場したことを記念して記念配当９円を実施する。 出所：MINKABU PRESS