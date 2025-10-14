ボードルア [東証Ｐ] が10月14日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終利益は前年同期比33.6％増の10.1億円に拡大したが、通期計画の23.4億円に対する進捗率は43.2％となり、前年同期の42.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終利益は前年同期比28.0％増の13.3億円に伸びる