&TEAM¤¬¡¢10·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ÎBREATH ver.¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ý¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ &TEAM¤Ï¡¢¡ÉJapan to Global¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢10·î28Æü¤Ë´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤¹