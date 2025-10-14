プロ野球・オリックスは14日、井口和朋投手、本田圭佑投手、福田周平選手の3選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。プロ10年目の井口投手は日本ハムから2024年にオリックスに移籍。3月に支配下契約を勝ち取り32試合に登板していました。しかし今季は5試合の登板にとどまり、全ての試合で失点がからみ防御率9.64としていました。本田投手も西武に所属していた22年には45試合に出場し、20ホールド、防御率1.97を記録。昨季