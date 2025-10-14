野手転向を発表した西純矢投手が１４日、ＳＧＬで野手転向発表後初の屋外でのフリー打撃に参加した。打席では４８スイング中１本の柵越え弾を放った。確認した梵２軍打撃コーチは「スイングスピードもいいですよ。センスを感じる。親に感謝しないといけないね」と高評価。「ボールがバットに当たった瞬間の“圧”が強い」と話し、素質に舌を巻いた。右腕は１０日に正式に野手転向を発表。１１日から本格的に野手練習を開始し